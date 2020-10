Eine Mütze für Trompete & Co.

Eine Mütze für das Horn, die Posaune, die Trompete und für alle Blechblasinstrumente ist kein verrückter Designer-Trend und auch kein Scherz.

Es gibt sie wirklich und ist vielmehr die einzige kreative Lösung für das Saerbecker Kolping-Blasorchester (KBO) in Corona-Zeiten wieder proben zu dürfen. Dirigent Jan Freund hat sich mit seinem Vorstand während des Lockdowns viele Gedanken dazu gemacht, wie es weiter gehen kann. In einem Punkt waren sich alle einig: „Wir lassen uns nicht unterkriegen, pflegen den Kontakt zu unseren Musikern und halten regelmäßig via Skype unsere Sitzungen ab“, erklärte Vorstandsmitglied Fabian Schmitz vor der letzten Probe.

„Das haben wir dann auch so gemacht. Aber stellen Sie sich mal vor, unsere letzte Aufführung war Karneval und jetzt haben wir Ende Oktober“, stellte die zweite Vorsitzende Sofia Hubeny traurig fest. Allerdings haben sie alle in der Zwischenzeit Pläne geschmiedet und sie der Reihe nach umgesetzt.

So konnte Mitte August die erste Outdoor-Probe in Westladbergen stattfinden. Dabei wurde der Abstand penibel genau eingehalten und jeder brachte seine eigene Sitzgelegenheit mit. „Das war eine lustige Sache. Ein kunterbuntes Durcheinander von Küchen-, Garten-, oder Bürostühlen wurde herangeschleppt“, erinnert sich Schmitz hinsichtlich amüsiert. Es gab zwar noch kein richtiges Probenziel, aber das gemeinsame Musizieren sorgte für den nötigen Zusammenhalt. „Ich finde, nach der langen Zeit war der Klang auch schon ganz gut“, erwähnte Hubeny ein wenig stolz.

Im September feierte das Orchester schließlich sein Sommerfest, aber nicht so wie sonst. Ohne Instrumente, dafür erkundeten die Bläser mit Fahrrädern in kleinen Gruppen die Umgebung, bis sie sich am Westladbergener Bauernhof wieder trafen und draußen die eine oder andere Wurst auf den Grill legten.

Allerdings mussten schleunigst Lösungen her, um auch in geschlossenen Räumen weiter arbeiten zu können. Der alte Probenkeller kam nicht in Frage, weil weder das Lüften noch die Einhaltung der Abstandsregelung möglich gewesen wären. Daraufhin wurde das Gespräch mit der Gemeinde gesucht, die netterweise die Aula der alten Dorfschule zur Verfügung stellte. Seit vier Wochen finden dort regelmäßig Proben statt. „Wir spielen allerdings mit Ploppschutz, sonst ginge das nicht“, erläutert Schmitz. Das sind besagte Mützen aus feinem Stoff, die quasi wie ein Filter wirken und über den Schallbecher der Instrumente gezogen werden. Zu bekommen sind sie über den Volksmusikerbund.

Aktuell nehmen etwa 15 bis 25 Personen an den Proben teil. Das sei völlig in Ordnung, versicherte der Vorstand, schließlich gehören einige zu den Risikogruppen. „Auch in kleinerer Besetzung macht es sehr viel Spaß und Freude wieder Musik machen zu dürfen“, freut sich Schmitz. Mit Akribie, Enthusiasmus und Präzision bereitet sich das KBO auf ihr Weihnachtskonzert vor, das hoffentlich in der St.-Georg-Kirche stattfinden wird.