Heute ist Wilfried Roos‘ letzter Arbeitstag im Rathaus. Der Bürgermeister geht nach 27 Jahren in den Ruhestand. Roos leitete die Geschicke der Gemeinde zunächst als Gemeindedirektor, dann ab 1999 als hauptamtlicher Bürgermeister. Zuvor war er Bauamtsleiter in Lengerich gewesen. Nach seiner Vereidigung als Gemeindedirektor hatte Roos einst augenzwinkernd bemerkt: „Ich danke meinem Vorgänger (Josef Kranz, Anm. d. Red.), dass er mir einen bestellten Acker und eine gefüllte Scheune überlassen hat.“ Und: „Ich werde bestrebt sein, dass die Verwaltung bürgernah bleibt und als Ganzes auftritt.“ Die Mitarbeiter „seiner“ Verwaltung hatten für heute ein buntes – coronagerechtes – Abschiedsprogramm geplant: Draußen, mit Spalier stehenden Schülern und Kindergartenkindern, Gesangseinlagen, dem Opel-Blitz-Feuerwehrauto und mit ein paar Reden.

Aber die Corona-Pandemie durchkreuzte auch diese Pläne, so dass der Abschied nun in sehr kleinem Rahmen, der zugleich der größtmögliche ist, stattfindet: mit einem Kaffeetrinken. An einem Tisch im Ratssaal nehmen neben Wilfried Roos und seiner Ehefrau Ilona der Bauamtsleiter Andreas Bennemann, der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters Guido Attermeier und der Ordnungs- und Sozialamtsleiter Jürgen Hölscher Platz. Dass der Bürgermeister damit sehr leise und ohne Feier mit Weggefährten geht, stimme die Kollegen sehr traurig, sagt Anja Schulting, die schon als Sachbearbeiterin in der Verwaltung tätig war, als Roos seinen Dienst antrat. Der pantomimische Abschiedsgruß – coronagerecht mit Abstand – von Mitgliedern der Steuerungsrunde der Klimakommune kommt von Herzen: Zwischen den Solarstromanlagen im Bioenergiepark formen sie ein „W“ für Wilfried Roos.