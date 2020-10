Vom Münster-Tatort zur MKG

Für Viertklässler und ihre Eltern passt die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) ihr Informationsprogramm vor der Anmeldung zum nächsten Schuljahr an die Corona-Lage an.

Bereits vor den jüngsten Entscheidungen von Bund und Ländern zum Eindämmen der Pandemie „haben wir beschlossen, dass wir unsere üblichen Angebote und insbesondere den Tag der offenen Tür Ende November nicht wie geplant stattfinden lassen können“, erklärte jetzt Maarten Willenbrink, kommissarischer Leiter der Schule. Stattdessen gibt es kurzfristig organisierte, alternative Info-Angebote.

Sobald seine Arbeit am aktuellen Münster-Tatort es zulässt, geht in den nächsten Tagen ein professioneller Filmemacher in der Schule ans Werk, kündigte Maarten Willenbrink an. Die Kamera richtet sich auf Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitung kommen in der Video-Führung durch Gebäude und Räume zu Wort.

Der Kurzfilm soll wesentliche Inhalte darstellen, die normalerweise am Tag der offenen Tür präsentiert werden, und dabei Einblicke in den Unterricht, in die Fächer und die Schule insgesamt bieten. „Namhafte Saerbecker Unternehmen, die mit der MKG verbunden sind, unterstützen uns dankenswerterweise bei dieser Anstrengung“, sagte Maarten Willenbrink.

Das Video wird, sobald es fertig ist, über die Homepage der Schule zugänglich gemacht. Auf der Website wird es darüber hinaus eine Schwerpunkt-Rubrik geben, die Informationen für Viertklässler-Eltern zusammenfasst.

Ebenfalls abgesagt sind die Infoabende für Eltern Anfang Dezember. Für Fragen richtet die MKG, ergänzend zur Homepage, in dieser Zeit eine Telefon-Sprechstunde ein.

Das bewährte Online-Portal für das Reservieren von Anmeldeterminen ist ab dem 4. Dezember über die Schul-Homepage zugänglich.

Der Schnupperunterricht unter dem Titel „Schule in Aktion“ im Januar „kann nach heutigen Maßstäben mit Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Schulen und Orten nicht wie sonst stattfinden“, sagte Maarten Willenbrink. Abhängig von der dann herrschenden Infektionslage sei eventuell Präsenz-Schnuppern in Kleingruppen möglich.

Die persönliche Anmeldewoche läuft unverändert vom 1. bis 4. Februar 2021.

„Unser Ziel bleibt es, Eltern und Viertklässlern einen Einblick in den Schulalltag an der MKG zu geben“, erklärte der kommissarische Schulleiter. So solle ein Beitrag zu einer fundierten Entscheidung über die weiterführende Schule geleistet werden. Aber mit Umsicht. „An der MKG haben wir in den zurückliegenden Wochen und Monaten im Zweifel noch vorsichtiger gehandelt und bei den Schutz- und Vorsorgemaßnahmen lieber eine Schippe draufgelegt“, beschreibt Maarten Willenbrink die Marschroute. Damit sei man „gut gefahren“ und wolle das weiter tun.