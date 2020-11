Es ist nicht so, dass Henning Jaske am Donnerstag, wenn sich der neue Gemeinderat konstituiert, zum ersten Mal den Ratssaal betritt (der wegen der Corona-Pandemie vom Rathaus in die Bürgerscheune verlegt wurde). Dem Bau- und Planungsausschuss des Gremiums wohnte der Christdemokrat bereits mehrmals als stellvertretender sachkundiger Bürger bei.