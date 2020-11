Noch im Herbst hat die Gemeinde Saerbeck die Zuschüsse aus dem „Rettungsschirm“ für kulturell tätige und Sportvereine und -verbände überwiesen. Das meldete jetzt Guido Attermeier, Kämmerer im Rathaus.

Die Sonderzahlung kommt aus eigenen Mitteln der Gemeinde und soll die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abmildern helfen. Zuletzt hatten Vereinsvorstände in einem Zeitungsbericht dargestellt, welche Auswirkungen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in ihren Bereichen haben, durch ausgefallene Veranstaltungen und Einnahmen auch in den Kassen.

Auf Vorschlag der Verwaltung hatte der Gemeinderat im Juli beschlossen, die laufenden Pauschalzuschüsse nach Mitgliederzahl zu verdoppeln und das Geld ohne Antrag oder Prüfung unbürokratisch zusätzlich auszuzahlen. Jetzt wurden an 30 Vereine insgesamt knapp 16 000 Euro zusätzlich überwiesen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Gemeinde Saerbeck.