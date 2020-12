Maarten Willenbrink wurde am Dienstagabend während der Sitzung des Jugend-, Schul- und Sportausschusses offiziell als Schulleiter der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule vorgestellt. In den vergangenen Jahren bekleidete er zuerst das Amt des stellvertretenden Schulleiters, seit 2018 hat er die Leitung kommissarisch übernommen. Willenbrink bedankte sich am Dienstagabend für das Vertrauen, betonte die stets gute Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen und betonte: „Und weiter geht`s mit der guten Arbeit.“