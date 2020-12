Ein Haupt- und Finanzausschuss ist meist vor allem von Sachlichkeit und nüchternen Betrachtungen geprägt, große Emotionen stehen oft hinten an. Am Donnerstagabend wurde eine Ausnahme gemacht: Erleichterung macht sich in der Runde der Politikerinnen und Politiker bei den Ausführungen von Kämmerer Guido Attermeier breit.