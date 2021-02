Saerbeck -

Sie war die Seele der offenen Ganztagsschule in Saerbeck. Melanie Mersmann war gerührt, als sie jetzt nach 13 Jahren verabschiedet wurde. In der Erfolgsgeschichte der OGS, sagte sie, „war ich nur ein kleiner Baustein“. Und: Das alles habe funktioniert, „weil wir ein gutes Team waren“. Die engagierte OGS-Chefin übernimmt jetzt die Leitung der Offenen Ganztagsschule in Ladbergen.