Ein lebendiges Stück Europa ist die Gemeindepartnerschaft zwischen Saerbeck und dem litauischen Rietavas. Die Unterzeichnung der Urkunden jährt sich nun zum 20. Mal. Das soll gefeiert werden, auch in Corona-Zeiten. Und alle sollen mitfeiern können.

Dafür planen die beiden Partnergemeinden eine multimediale Jubiläumsfeier am Montag, 15. März, ab 18 Uhr. Vor Ort können auf beiden Seiten coronabedingt nur wenige offizielle Vertreter der Kommunen und der Partnerschaftsvereine sein. Alle großen und kleinen Bürger Saerbecks, die sich der Gemeindepartnerschaft verbunden fühlen oder sich dafür interessieren, sind eingeladen, sich mit Beiträgen zu beteiligen.

Freundliches Hallo

Die Gemeinde würde sich freuen, wenn Rietavas-Fans und solche, die es vielleicht werden wollen, einen Videogruß zur Jubiläumsfeier beitragen. Das Format dafür sind Selfie-Videos mit dem Smartphones im Querformat (damit es gut auf die Konferenz-Bildschirme passt). Erinnerungen, Wünsche, Grüße oder einfach nur ein freundliches Hallo an die Partner in Litauen können Inhalte sein. Die Länge sollte 20 Sekunden nicht überschreiten. Die Videogrüße können per E-Mail an anja.schulting@saerbeck.de geschickt werden.

Grundschülerinnen und Grundschüler sind eingeladen, sich mit selbst gemalten Bildern im Format Din A4 zum Thema Freundschaft einzubringen. Schön wäre es, wenn zusätzlich zu den Bildern ein Foto der Künstler bei der Arbeit mit Vornamen und Alter eingereicht würde. Die Bilder können im Briefkasten des Rathauses abgegeben werden.

Sie sollen in der Multimedia-Feier gezeigt und anschließend in Rietavas ausgestellt werden. Der gleiche Aufruf erfolgt gerade in der litauischen Partnergemeinde.

Die Gemeinde und der Partnerschaftsverein kümmern sich um die die live gestreamte Jubiläumsfeier, in der die Videogrüße der Saerbeckerinnen und Saerbecker eine Hauptrolle spielen sollen.

Videogrüße und Bilder sollten bis zum 1. März im Rathaus angekommen sein, damit noch Zeit ist, die Präsentationen für die Jubiläumsfeier vorzubereiten.