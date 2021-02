Die Gemeinde Saerbeck will am kommenden Samstag, 27. Februar, ab 6 Uhr einige Linden an der Ortsdurchfahrt in Saerbeck fällen. Der betroffene Bereich erstreckt sich entlang der Ibbenbürener Straße von der Einmündung Herbermannstraße bis zum Ortsausgang. Zur Fällung der Bäume wird jeweils eine kurzfristige Vollsperrung des Straßenabschnittes erforderlich sein. Während die Bäume zerlegt werden, kann eine Fahrbahn mittels Ampelschaltung wieder freigegeben werden, teilt die Gemeinde mit. Da es neben Verkehrsbehinderungen auch zu Lärmbelästigungen kommt, sollten Ortskundige den Bereich möglichst meiden beziehungsweise weiträumig umfahren. Betroffene Anwohner sollten ihre Fahrzeuge nicht im Nahbereich der Bäume oder im öffentlichen Verkehrsraum abstellen. Die Bäume werden im Zuge der geplanten Neugestaltung der Ibbenbürener Straße, mit der in Kürze begonnen werden soll, im Verhältnis 2 zu 1 ersetzt.