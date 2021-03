Trotz Corona: Freundschaft bleibt

In der Geschichte der Partnerschaft zwischen Saerbeck und dem litauischen Rietavas wurden einige Kapitel geschrieben. Da sind zum einen die „Litauen-Radler“, die 2011 die 1545 Kilometer von einem zum anderen Ort mit dem Fahrrad bewältigten, zum anderen der Bau eines Altenheimes, der einen maßgeblichen Anstoß für die besondere Freundschaft beider Gemeinden gegeben hat. Außerdem die vielen jungen Menschen, die im Rahmen europäischer Freiwilligendienste eine Zeit im jeweils anderen Ort verbrachten. Und natürlich die regelmäßigen Besuche der Vertreter, die die besonderen Freundschaften stärkten und verfestigten. Nun ist diese Partnerschaft um ein weiteres Kapitel reicher: Das 20. Jubiläum wurde – aufgrund der Corona-Pandemie – online gefeiert.

Für Saerbecks Bürgermeister Dr. Tobias Lehrberg war es eine besondere Premiere: „Wir sind zwar durch die Pandemie räumlich voneinander getrennt, aber neue Wege und das Internet bringen uns zusammen. Die starke Freundschaft zwischen unseren beiden Gemeinden kann auch durch die Pandemie nicht getrennt werden.“

Mitfeiern via Youtube 1/14 Ihm war die Fahrtzeit nach Rietavasnie zu lang: Bernd Schweighöfer, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins. Foto: Gemeinde Saerbeck

Applaus für die litauische Sängerin Ausra Liutkute auf der Leinwand aus der Bürgerscheune in Saerbeck (von links): Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg, Bernd Schweighöfer (Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Rietavas-Saerbeck), Wilfried Roos (Saerbecks Bürgermeister bis 2020) und Hermann-Josef Willebrandt (früherer Vorsitzender des Partnerschaftsvereins). Foto: Gemeinde Saerbeck

Ein ITler streamt die Rede des früheren Bürgermeisters Wilfried Roos in die gemeinde Videokonferenz der Partnergemeinde Rietavas und Saerbeck. Foto: Gemeinde Saerbeck

Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die Jubiläumsfeier 20 Jahre Rietavas-Saerbeck mit sehr wenigen Teilnehmern in der Bürgerscheune lief. Via Videokonferenz und Youtube konnten trotzdem alle mitfeiern. Foto: Gemeinde Saerbeck

Moderierte auf Saerbecker Seite das Programm der Jubiläumsfeier: Lijana Lidekaskaite aus Rietavas, die 2013 als europäische Freiwillige in Saerbeck im Jugendzentrum gearbeitet hat. Foto: Gemeinde Saerbeck

Betonte das persönlich Verbindende zwischen den Menschen und den europäischen Gedanken: Dr. Tobias Lehberg, Bürgermeister der Partnergemeinde Saerbeck. Foto: Gemeinde Saerbeck

Als Videoeinspieler: Glückwünsche mit Untertitel zum Jubiläum der Gemeindepartnerschaft vom deutschen Botschafter in Litauen, Matthias Sonn. Foto: Gemeinde Saerbeck

So sah es im Livestream auf der Leinwand in der Bürgerscheune aus: Albinas Maslauskas (Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Rietavas) mit dem Bürgermeister Antanas Cerneckis, daneben das Videofenster mit der Moderatorin und Übersetzerin Virginija Canino und unten die Teilnehmer der Jubiläumsfeier in der Bürgerscheune in Saerbeck. Foto: Gemeinde Saerbeck

Begrüßte die litauuischen Teilnehmer in ihrer Muttersprache: Hermann-Josef Willebrandt, vor 20 Jahren der erste Vorsitzende des Saerbecker Partnerschaftsvereins. Foto: Gemeinde Saerbeck

Musikalischer Beitrag zur Jubiläumsfeier: Die Saerbeckerin Emeli Flat mit der Gitarre. Foto: Gemeinde Saerbeck

Hermann Josef Willebrand ist mit seiner Jubiläumsrede gerade fertig, Lijana Lidekauskaite übersetzt noch. Foto: Gemeinde Saerbeck

Normalerweise wird die Partnerschaft, die am 15. März 2001 mit gleichzeitigen Beschlüssen in den Ratssitzungen auf den Weg gebracht wurde, mit zahlreichen Besuchen groß gefeiert. Ein Zusammenkommen ist aktuell jedoch wegen der Pandemie nicht möglich. Ausfallen lassen wollte man das Jubiläum jedoch auch nicht.

Und so wurde alles ins Internet verlegt: Über die Homepage der Gemeinde konnten sich Interessierte live zuschalten und dabei sein, wenn auf der einen Seite Verwaltung und Partnerschaftsvertreter aus Saerbeck und auf der anderen Seite aus der litauischen Gemeinde Rietavas Grußworte austauschten und die besonderen Beziehungen aus 20 Jahren herausstellten und feierten. Bis gestern Mittag war das Youtube-Video bereits 500-mal aufgerufen worden.

So erinnerte sich Ex-Bürgermeister Wilfried Roos gut an die Anfänge zum Beginn des Jahrtausends: „Diese Partnerschaft stand seit Anfang an unter dem Zeichen von Frieden und gegenseitigem Verständnis in einem geeinten Europa. Auch sprachliche Barrieren konnten dies nicht verhindern.“

So halfen Übersetzungen als Untertitel bei eingespielten Grußworten aus beiden Gemeinden sowie Dolmetscher auch am Montagabend, dass Zuhörer aus beiden Ländern dem Jubiläum stets verständlich folgen konnten.

Zurück zu Roos, der über 25 Mal in Rietavas zu Besuch war, mittlerweile Ehrenbürger der Stadt ist und immer bewunderte, „dass die Kinder in Rietavas stets zu Hochleistungen in Tanz und Musik angespornt werden konnten.“

Genauso zufrieden zeigte sich Rietavas‘ Bürgermeister Antanas Cerneckis: „Durch die Partnerschaft wurden viele gute Dinge vorangetrieben.“ Als Paradebeispiel diente auch hier das Altenheim, das mit „Hilfe der Freunde aus Deutschland“ erbaut wurde. An die Einweihung 1997 erinnerte sich auch Herrmann-Josef Willebrandt, ehemaliger Vorsitzender des Partnerschaftsvereines: „Wir erfuhren eine rührende Dankbarkeit vor Ort.“ Er erinnerte auch der Anfänge: „Im Herbst 1991 gründete die stellvertretende CDU-Vorsitzende Annette Willebrandt den Arbeitskreis ,Hilfe für Litauen‘, im Mai 1992 haben wir den ersten Hilfstransport nach Litauen gebracht und zu Allerheiligen 1995 haben wir uns vor Ort ein eigenes Bild gemacht. Dabei haben wir auch von den Planungen zum Bau eines Altenheimes erfahren. Zurück in der Heimat konnte ich viele Saerbecker von dem Vorhaben zur Hilfe überzeugen und wir konnten schnell helfen.“ Seitdem seien die Beziehungen zwischen beiden Gemeinden immer stärker geworden, später dann auch offiziell.

Auch die Botschafter beider Länder erinnerten an die wichtigen Freundschaften zwischen beiden Staaten. Matthias Sonn, deutscher Botschafter in Litauen: „Seit 1918 bestehen bilaterale Freundschaften, die 1991 mit dem Fall des Eisernen Vorhanges wiederhergestellt wurden.“ Über 60 Partnerschaften würden bis heute als gute Beispiele für eine starke Verbindung beider Länder stehen. Darius Jonas Semaska, litauischer Botschafter in Deutschland, gratulierte mit einem Video aus Berlin.

Musikalische Begleitung erfuhr der Abend durch die 13-Jährige Emeli Flat an der Gitarre. Die Saerbeckerin trat zuletzt auch beim Nachwuchswettbewerb „Jugend musiziert“ auf. Außerdem unterhielt Sängerin Ausra Liutkute die Zuschauer vor den Bildschirmen.

Mit gemalten Kinderbildern und Grußworten von Bürgerinnen und Bürgern beider Gemeinden endete ein Abend, der einerseits zeigte, wie stark die Gemeinden trotz Pandemiekrise verbunden sind und wie sehr andererseits die Sehnsucht nach einem Wiedersehen ist. Dann nicht in Videos, sondern in Realität – nach Corona….