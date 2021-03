Hatschi Pou und Dream it zeigen sich gänzlich unbeeindruckt von der Delegation, die sich an diesem sonnigen Nachmittag vor ihrer Stalltür versammelt hat. Die Ponys tänzeln hin und her und wollen mit ihren Reiterinnen auf dem Rücken wohl eigentlich lieber lostraben, als für ein Foto posieren. Aber der Anlass der Zusammenkunft lässt dies vorerst nicht zu. Vertreter von Gemeindeverwaltung, Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) und dem Reitverein St. Georg waren gekommen, um eine neue Form der Kooperation zu besiegeln.