Mit Schafswolle den Eichenprozessionsspinner ausbremsen? Im privaten Bereich, befand Ordnungsamtsleiter Jürgen Hölscher in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses, sei eine Anwendung der neuartigen Methode „denkbar“. Nicht aber im öffentlichen Raum. Bei 1400 zu behandelnden Bäumen auf Gemeindegrund sei sie schlichtweg nicht durchführbar. Hölscher reagierte damit auf eine Anfrage von Hubert Geisemann (CDU), der auf einen Zeitungsbericht hingewiesen hatte, in dem es um einen testweisen Einsatz von Wollbändern geht, die zur Abwehr des Schädlings um Baumstämme gewickelt werden. Zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners will die Gemeinde ihr konzertiertes Vorgehen aus dem vergangenen Jahr wiederholen und dafür erneut eine Firma beauftragen. Sprich: Im Ortskern sollen 120 Eichen mit einem Bio-Insektizid besprüht werden.