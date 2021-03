Corona-Abstriche ab Karfreitag

Saerbeck -

Die Corona-Teststelle des DRK-Ortsvereins Saerbeck nimmt am 2. April (Karfreitag) ihren Betrieb auf. Termine sind ab sofort online buchbar. Darüber hinaus sind Schnelltests in Arztpraxen möglich. Telefonische Unterstützung bei der Terminreservierung für ältere Menschen bietet das Mehrgenerationenhaus an.