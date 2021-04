Hanna hat noch nicht ganz den Melkstand betreten, da erscheinen auf einem Display überm Futtertrog ihr Name und ihr Gewicht, wie viel Milch sie zuletzt gegeben hat und welche Sorte Kraftfutter gerade in den Trog vor ihr rieselt. Die 719 Kilogramm schwere Rotbunte mit der Nummer 22 steht an diesem windigen Vormittag in einem der beiden Melkroboter im Stall von Rainer Hoppe. Die Prozedur lässt sie malmend über sich ergehen. Auch von dem Zischen und Rattern des Automaten, der sich, ausgelöst von einem Transponder an ihrem Halsband, in Gang setzt, lässt Hanna sich nicht aus der Ruhe bringen. Während sie vorn im Melkstand ihre Portion Futter vertilgt (durch die sie überhaupt erst angelockt wurde), scannt hinten der Arm des Roboters mittels eines 3-D-Lasers ihr Euter und erfasst dessen Ausmaße. Surrend nähern sich sodann rotierende rot-weiße Bürsten. „Damit wird der Strich gereinigt und der Milchfluss stimuliert“, erläutert der Landwirt.