Zwei Brüder, eine Leidenschaft und ein großes Projekt – so begann die Geschichte der Firma Maschinenservice Greten GbR. Das Unternehmen im Industriegebiet Welp’s Esch bietet die Vermietung und Reparatur von verschiedenen Land- und Baumaschinen an. Christoph und Markus Greten teilten mit dem Handwerk eine Leidenschaft, die sie mit ihrer Ausbildung schon früh zum Beruf machen. Der jüngere Bruder Markus absolvierte nach der Schule eine Ausbildung im Land- und Baumaschinenhandwerk, Christoph entschied sich für die Elektrotechnik. Doch bereits während ihrer Ausbildung wollten die Brüder immer „mehr“ machen, so dass sie erste kleinere Nebentätigkeiten ausführten. „Damals hatten wir zusammen eine Werkzeugkiste“, erinnern sie sich.