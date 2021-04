Beim Vorbeifahren sieht es fast so aus, als würde der Giebel von Geisterhand festgehalten. Erst bei näherer Betrachtung sind die gewaltigen Stahlträger zu erkennen, die das elf Meter hohe, rote Mauerwerk stützen. „Das hält“, sagt Albert Stegemann und klopft einmal auf das Trägerwerk aus Stahl, das seine Mitarbeiter errichteten, bevor sie das dahinter liegende Gebäude abgerissen hatten. Mit dem Wiederaufbau eines alten Bauernhauses an der Westladbergener Straße in Saerbeck hat der Bauunternehmer einen besonderen Auftrag angenommen. Der Neubau wird zwar aussehen wie das westfälische, L-förmige Bauernhaus, in dem zuletzt zwei Brüder wohnten.