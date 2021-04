Die Dehoga, der Hotel- und Gaststättenverband informiert seine Mitglieder regelmäßig über die aktuelle Situation in der Pandemie. Und so sind Kerstin Kerssen und Frank Potthoff stets auf dem Laufenden. Zahlen können sie reichlich nennen, dabei aber nur mit dem Kopf schütteln: „Nur 2,5 Prozent der Infektionen geht auf unseren Bereich zurück, in den Gaststätten liegt der Wert sogar unter einem Prozent.“ Verschwindend gering also. Eine Ansteckung mit dem Corona-Virus hat es dazu im eigenen Gasthof Waldesruh auch in der Zeit von Mitte Mai bis Ende Oktober nicht gegeben.