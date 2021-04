Betritt man den Innenhof von Harald Kraege, springen von allen Seiten die Huskys auf, flitzen durch den Auslauf, geben Laut und wedeln vor Freude mit der Rute. Dass man beim Betreten keine Angst haben muss, hat einen einfachen Grund, den Kraege erklärt: „Schlittenhunde sind keine gehörigen Hunde, weil sie voran gehen. Sonst würde ich ja den Schlitten ziehen.“ Und weil das so ist, muss zwischen Herrchen und Hund kein Machtspiel ausgespielt werden, ohne das die Vierbeiner dem Herrchen auf dem Kopf herumtanzen würde. Dass sich die Huskys bei Besuch aktuell besonders freuen, hat aber auch einen anderen Grund – und der liegt wie zu erwarten im leidigen Corona-Pandemie-Dauerwahnsinn. In normalen Zeiten, die – wie Kaehler betont – „schon sehr lange zurückliegen“, geht es mit den Hunden zu Projektwochen in Schulen der Umgebung, Kindergeburtstage werden auf dem Gelände gefeiert und zusammen mit Familien geht es auf längere Touren durch das Tecklenburger Land.