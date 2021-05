Er sitzt auf einem weißen Ledersessel, auch der Hintergrund und die Umgebung sind in helle Farben getaucht. Das Gesicht von Bajram Kajtazi wird für einen Moment von der Kamera voll eingefangen und der 22-Jährige legt los: „Ich muss keinem was beweisen“, „Ich bleibe der Gleiche“ oder „Mein Leben ist ein Race“ sind die Botschaften des jungen Saerbeckers, der nun seinen ersten Song rausgebracht hat. „Trust“ heißt der Song, der in den sozialen Medien mit Video auf Instagram, aber auch bei Youtube und Spotify zu finden ist.