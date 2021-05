Eigentlich könnte es losgehen. Der Strand lädt zum Sonnen ein, die Rasenflächen sind gemäht und die Absperrlinien im Wasser trennen den Bereich der Schwimmer von den Nichtschwimmern ab. Eines wird klar: Am Team von Wasser und Freizeit scheitert es nicht, Andreas Fischer mit Familie und Co sind seit Mittwochabend fleißig am Werkeln und konnten schon am Samstagvormittag verkünden: „Wir sind fertig. Wir können die Türen aufmachen.“ Aber halt: Schwimmhose, Handtuch und Sonnencreme müssen noch ein bisschen liegen bleiben – es scheitert einzig und alleine am Inzidenzwert. Und so steht man am Saerbecker Badesee aktuell im Warteraum. Am Samstag lag der Inzidenzwert für den Kreis Steinfurt erstmals unter 100, so auch am Sonntag.