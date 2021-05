Zehn Personen beschäftigen sich – auch aktuell in Pandemie-Zeiten – regelmäßig mit dem feierlichen Jubiläum des Bürgerschützenvereins Saerbeck Dorf von 1797. Den Zeltverleih in trockene Tücher bringen, die Sponsoren an Land ziehen, das Programm gestalten, ein wasserfestes Sicherheitskonzept schreiben und vieles mehr. Ludger Hartken aus dem Festausschuss kann von den Planungen ein Lied singen: „So ein Jubiläum zu planen ist eine große Arbeit. Gut, dass wir so früh angefangen haben.“ Erschwerend hinzu kommen Kontaktbeschränkungen, Lockdown und Co. in Pandemie-Zeiten. Es ergibt sich ein Plan mit noch unbekannten Variablen. Hartken ist von Natur aus Optimist, deswegen sagt er: „Wir planen, als ob nichts wäre.