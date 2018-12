Borghorst -

Markus Dördelmann bezeichnet das mit dem Bistum beschlossene Maßnahmenpaket als einen Meilenstein, um das Stiftskreuz dauerhaft wieder zurück in die Borghorster Nikomedeskirche zu holen. Wie der Pfarrer von St. Nikomedes am Wochenende im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte, wird der künftige Aufenthaltsort für das wertvolle Reliquiar in die Planungen für die Umgestaltung des Kirchen-Innenraums integriert. „Dazu soll es Anfang des Jahres einen Architekten-Wettbewerb unter fünf Büros geben“, so Dördelmann. Das Modul „Stiftskreuzaufbewahrung“ werde dann vorgezogen, damit das Kreuz relativ schnell wieder öffentlich ausgestellt werden könne.