Borghorst -

In der Vereinigten-Familie weiß es jeder: Die Ostendorfer können auch Karneval. Und da die Schützen aus der Bauerschaft in dieser Session mit Frank, Anja und André auch das städtische Dreigestirn stellen, muss Vereinigten-Präsident Georg Hellmann die erste Sitzplatz-Warnung für die Prunk- und Galasitzung am übernächsten Samstag herausgeben: „Es sieht so aus, dass wir die Halle richtig voll bekommen.“ Logisch, dass Hellmann rundum zufrieden ist. Es ist schon ein Zeitchen her, dass das Karnevalskomitee ein Ausverkauft-Schild für die größte närrische Sitzung in Steinfurt heraushängen musste. Aber so weit ist es jetzt noch nicht. Noch sind Karten zum Preis von 15 Euro bei den Vorstandsmitgliedern der Vereinigten zu bekommen.