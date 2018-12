Um das Gebäude Münsterstraße 9 gab es jahrelang wegen der komplizierten Eigentumsverhältnisse einen Stillstand. Jetzt gibt es einen neuen Eigentümer – in naher Zukunft wird sich an dem Anblick aber wohl noch nichts ändern. Foto: Bernd Schäfer

Fast sieben Jahre ist es nun schon her, dass die Ihr-Platz-Filiale an der Münsterstraße geschlossen wurde. Seitdem steht das Ladenlokal in der prominenten Lage direkt neben dem Heimathaus leer, während am gesamten Gebäude der Zahn der Zeit nagt.

Von Bernd Schäfer

Zunächst waren es die komplizierten Eigentumsverhältnisse, die eine neue Nutzung der Immobilie verhinderten. Danach war es dann wohl der von der Erbengemeinschaft aufgerufene Preis, der mögliche neue Eigentümer verschreckte.

Aber das ist seit einiger Zeit Schnee von gestern: Simon Yündem hat das Haus Münsterstraße 9 gekauft. Hoffnungen, dass die Borghorster Fußgängerzone damit an dieser Stelle wieder lebendiger wird, macht er allerdings direkt zunichte: „Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich damit mache“, sagt der Inhaber eines Ingenieurbüros in Metelen.

An das Gebäude sei er eher durch Zufall gekommen: Vor zwei Jahren habe ein Bekannter, der Interesse an dem Objekt hatte, ihn darum gebeten, seine Meinung darüber abzugeben. Damals sei es jedoch nicht zu einem Vertrag gekommen, später habe sein Bekannter das Interesse an der Immobilie verloren. Irgendwann habe dann der Nachlassverwalter bei Simon Yündem angerufen und gefragt, ob er nicht neuer Eigentümer werden wolle – und er wollte.

„Ich lebe von der Entwicklung von Flächen und Gebäuden“, erklärt der Metelener, warum er die Gelegenheit nutzte, auch ohne konkrete Pläne in der Tasche zu haben. Ein Abriss des ehemaligen „Ihr Platz“ sei für ihn nur Plan B, lieber wäre es ihm, es stehen zu lassen und zu sanieren.

Und dann zum Beispiel im Erdgeschoss Büroflächen und im Obergeschoss Wohnungen einzurichten. „Noch schöner wäre es, wenn da eine Praxis reinkommen würde“, schreibt Yündem auf seinen Wunschzettel. Dann könne die Entwicklung des Hauses auch schneller Fahrt aufnehmen.

Stand jetzt stehen aber noch andere Projekte auf der To-Do-Liste des Investors weiter oben, unter anderem in Horstmar.