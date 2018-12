In echte Begeisterungsstürme brechen die Steinfurter Einzelhändler zwar nicht aus, wenn sie an das gerade abgeschlossene Weihnachtsgeschäft denken. So schlecht, dass sie in Trauer verfallen müssten, war es aber offenbar auch nicht.

Von Bernd Schäfer

„Die guten Zeiten sind vorbei“, stellt Hans-Peter Widenka nüchtern fest. Nach einem schleppenden Start habe sich das Weihnachtsgeschäft im Endspurt aber noch gefangen, sodass für ihn in der Zusammenfassung gilt: „Am Schluss können wir zufrieden sein.“ Hans-Peter Widenka betreibt gemeinsam mit seiner Schwester Claudia Widenka-Rummler die beiden „Das Lädchen“-Geschäfte in Borghorst und Burgsteinfurt. Und hat deshalb den Überblick über die Unterschiede zwischen den beiden Ortsteilen. „In Borghorst fehlt einfach ein Anlaufpunkt in der Nähe, wo die Leute zum Beispiel mal einen Kaffee trinken können“, sei es in der Münsterstraße deutlich spürbar, wenn Alessandro Polla mit seinem Eiscafé Venezia Mitte Dezember in die Winterpause geht. In der Burgsteinfurter Steinstraße dagegen sei durch die Cafés und Gaststätten mehr los. Das gelte aus seiner Sicht auch für die Märkte in der Adventszeit: „Der Burgsteinfurter Nikolausmarkt ist immer besser besucht und bringt mehr Umsatz als der Borghorster Weihnachtsmarkt“, ist Widenkas Erfahrung.

Dem Eindruck von Martin Linke nach war die Zeit vor Weihnachten vom Umsatz her absolut durchwachsen. „Das war ein ständiges Auf und Ab – eigentlich ganz ungewöhnlich für einen Dezember“, sagt der Inhaber des gleichnamigen Sportgeschäfts an der Münsterstraße.

Vor allem Gutscheine lägen weiterhin voll im Trend, die würden aber in den Tagen zwischen den Jahren noch nicht in Mengen eingelöst. „Das wird erst im Januar richtig losgehen“, ist Martin Linke überzeugt. „Für uns geht es dann schon in den Winterschlussverkauf.“

Viele Gutscheine und eine entsprechend niedrige Umtauschquote stellt auch Sigrid Waltermann in ihrem Büchereck am Markt fest. Das Weihnachtsgeschäft sei ganz okay gewesen. „Es könnte natürlich immer besser sein – aber wir sind zufrieden.“ Zu den Rennern unter den gedruckten Buchstaben hätten in diesem Jahr Sebastian Fitzeks „Der Insasse“ und die „Mittagsstunde“ von Dörte Hansen gezählt. Und ein Buch, das es für sie eher überraschend in die Borghorster Topliste geschafft habe: „Becoming“ von Michelle Obama.

„Es fing langsam an, hat sich dann aber gesteigert“, fasst Günther Schwarte das Weihnachtsgeschäft zusammen. Und verleiht ihm ähnlich wie die anderen befragten Geschäftsleute die Note „zufriedenstellend“. „Man merkt den Internet-Handel, das kann man nicht wegdiskutieren“, sagt der Inhaber des Mode- und Sportkaufhauses in der Burgsteinfurter Steinstraße. Auch bei ihm seien viele Gutscheine über die Ladentheke gegangen. Und wohl deshalb gebe es das große Umtauschen nach dem Fest gar nicht mehr. „Die Notwendigkeit, eine Hose in der falschen Größe umzutauschen, ist ja gar nicht mehr gegeben.“

Eine ganz und gar nicht schöne Überraschung erlebte Günther Schwarte in der Nacht zum ersten Weihnachtstag, als ein Kleintransporter mehrere Schaufensterscheiben des Geschäfts zerstörte. „Die Feuerwehr hat da super Arbeit geleistet“, ist er den Einsatzkräften dankbar, die das Geschäft umgehend mit Holzplatten absicherten.