Steinfurt -

FWS-Fraktionsvorsitzendem Dr. Reinhold Dankel ist das Thema so wichtig, dass er es in seiner Haushaltsrede am 13. Dezember explizit erwähnte. „Steinfurt ist häufig ein dunkles Loch“, sagte der Burgsteinfurter Ratsherr – und spielt damit auf die Straßenbeleuchtung an. Bei einem seiner Spaziergänge durch die gute Stube der Stadt konnte er „fünf nicht funktionierende Straßenleuchten zählen“. Seine Forderung: „Straßenleuchten sofort funktionstüchtig zu reparieren und zu ersetzen.“