Steinfurt/Ochtrup -

Um kurz nach 6 Uhr ereignete sich am Mittwochmorgen eine folgenschwere Kollision auf der B 54: Ein 53-jähriger Steinfurter war in seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Ochtrup unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle B 70 verlor er dann auf – laut Angaben der Polizei – teilweise eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wo es dann zur Kollision mit dem Kleinlaster eines 50-jährigen Niederländers kam.