Allen Informations-, Motivations- und Spender-werben-Spender-Aktionen zum Trotz: Die Bereitschaft, Blut zu spenden, ist in der Kreisstadt in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. 2018 gaben noch 1158 Burgsteinfurter den Leben rettenden Saft, in Borghorst wurden 1181 Spender registriert.

Von Ralph Schippers

Zum Vergleich: Im Boomjahr 2002 kamen stolze 2894 Spender zu den Terminen in Borghorst, in Burgsteinfurt waren es 1606. Der Ortsverband Burgsteinfurt will dem Trend entgegenwirken und führt – zunächst probeweise für ein Jahr – den monatlichen Blutspendetermin ein. „Wir wollen den Spendenwilligen ein Mehr an Flexibilität bieten“, nennt Matina Neumann den Hintergrund der Aktion. Die Blutspendebeauftragte des Ortsverbands Burgsteinfurt erhofft sich, dass durch die größere Terminauswahl regelmäßiger gespendet wird. Männer dürften maximal sechs-, Frauen bis zu vier Mal im Jahr Blut spenden.

Zwölf Termine pro Jahr – ist das personell überhaupt möglich? „Ja“, sagt Matina Neumann. Finden die Spendentermine doch nicht mehr im Arnoldinum, sondern im DRK-Heim an der Johanniterstraße statt. Das ist kleiner und erfordert daher weniger organisatorischen Aufwand in der Vorbereitung und Durchführung. Bei Letzterem erhält das örtliche DRK zudem besondere Unterstützung vom Blutspendedienst West: Erstmals stehen zwei Blutspendebusse bereit, in denen die eigentliche Entnahme stattfindet.

Die Spendentermine in kleinerer Örtlichkeit, dafür aber öfter durchzuführen, fußt auch auf den Erfahrungen, die der Ortsverband bei der jüngsten Blutspende im Martin-Luther-Haus gesammelt hat. „Da kam richtig Geselligkeit auf“, erinnert sich Matina Neumann an eine Atmosphäre „voller Gemütlichkeit“.

„Vielleicht spricht das ja auch den einen oder anderen Neuling an“, hofft sie und kündigt zudem einige „Überraschungen“ bei den kommenden Terminen an.