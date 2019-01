Steinfurt -

Peter Maffay während seiner Bildungspatenschaft für das Kulturforum auf den historischen Markt zu holen – das blieb für Dr. Peter Krevert ein Wunschtraum. Was bei dem Alt-Rocker nicht gelang, wird jetzt nachgeholt – dank auch der offenbar guten Kontakte, die Krevert seit Jugendzeiten in Gelsenkirchen zu Klaus-Peter Wolf hat: Am 17. Mai (Freitag) kommt der aktuelle Pate der Weiterbildungseinrichtung und Bestsellerautor nach Steinfurt.