Steinfurt -

In der letzten Zeit dreht sich bei dem Steinfurter Autogrammsammler und Buchautor Dr. Peter Krevert alles um die Frage, welche Persönlichkeiten die Geschichte der Bundesrepublik nachhaltig geprägt haben. Das Ergebnis wird sein mobiles Deutsches Autogrammmuseum bald in den Rathäusern in Wettringen und Steinfurt mit den gastgebenden Bürgermeistern Berthold Bültgerds und Claudia Bögel-Hoyer präsentieren