Der Prince of Darkness wollte eigentlich am Donnerstag in Großbritannien mit seiner Abschiedstour starten. Allerdings hält ihn eine Grippe momentan im Bett, weshalb der Support „Judas Priest“ auf Instagram bekannt gab, dass die Konzerte abgesagt werden müssen. Eigentlich sollte der Altrocker in Deutschland zwischen dem 13. und 19. Februar vor sein treues Publikum treten. Vor ungefähr einer Woche hatte Ozzy schon mit einer geplatzten Ader im Auge zu kämpfen.