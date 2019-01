Fußball ist auch hier im Kreis schon lange keine reine Männersache mehr. Es gibt zahlreiche Vereine, wie den JSG Borghorst/Burgsteinfurt, JSG St. Arnold/Hauenhorst, Galaxy Steinfurt (Foto in Pink) oder den 1. SC Nordwalde (Foto in blau), die den Frauenfußball unterstützen. Foto: Jan Gudorf

Schon lange gilt Fußball nicht mehr als ein reines Jungshobby. Viele Vereine in Steinfurt, wie der SC Preußen Borghorst und der SV Burgsteinfurt, bieten Mädchen eine Plattform zum Fußballspielen. Deutschlandweit gibt es überall Mädchen, die erfolgreich im Verein kicken. Doch das war nicht immer so. Fußballvereine für Frauen hätte man sich früher so gar nicht vorstellen können, obwohl der Frauenfußball eigentlich schon weit in die Vergangenheit zurückreicht.

Die Wiege des Frauenfußballs befindet sich im Erfinderland England, wo bereits 1894 die erste Mannschaft gegründet wurde. Bis 1930 gab es auch einige Mannschaften, die aber später aufgelöst wurden. Erst durch die 1954 gewonnene Weltmeisterschaft der Männer ging ein Ruck durch das Land und die Anzahl der fußballspielenden Frauen nahm zu.

Der DFB unterband das Vorhaben aber. Frauenfußball galt als moralisch verwerflich. In eigenen Vereinen ließen die Frauen das jedoch nicht auf sich sitzen und spielten weiter. Unter strengen Auflagen wurde 1970 der Frauenfußball wieder erlaubt. 1982 wurde erstmals eine Nationalmannschaft gegründet, welche nach rasanter Entwicklung schnell große Erfolge erzielte. Da sie bereits 2003 Sieger der Weltmeisterschaft wurden und 2000 sowie 2004 Olympiabronze mit nach Hause brachten, waren die deutschen Fußballfrauen zu diesem Zeitpunkt sogar erfolgreicher als die Männer.

Die Entwicklung geht seitdem beständig weiter. UEFA bestätigte: In den letzten 15 Jahren lässt sich ein positiver Trend feststellen. „Der Frauenfußball hat sich auf spektakuläre Art und Weise zu einer eigenen Fußballattraktion entwickelt“, so die UEFA selbst.

Trotzdem trägt die deutlich später begonnene Entwicklung und die viele Kritik noch heute Konsequenzen mit sich. Häufig stehen Mädchenteams nur an zweiter Stelle. So gibt es oftmals zu wenig Spielerinnen in den Mannschaften. Am Ende jeder Saison wirft sich ein und die selbe Frage wieder auf: Wie bekommen wir genügend Spielerinnen zusammen, um die Mannschaften zu stellen? Diesem Problem wirken die Vereine im Kreis Steinfurt inzwischen erfolgreich entgegen. Sie tun sich zusammen und bilden sogenannte Jugendspielgemeinschaften. So zum Beispiel der JSG St. Arnold/ Hauenhorst. Dort spielt Leonie Lippen seit zehn Jahren und ist sogar in der Kreisauswahl der besten Spielerinnen im Kreis Steinfurt. Sie sagt: „Frauenfußball ist genau so gut wie der für Männer. Wir spielen taktischer und mit weniger Körperkontakt. Oft hört man, dass Frauen nicht so gut spielen können wie die Männer, dabei haben viele noch nie ein Spiel der Frauen gesehen.“

Auch die Mannschaften aus Borghorst und Burgsteinfurt bilden seit Juli 2018 Teams zusammen und spielen unter dem Namen JSG Borghorst/Burgsteinfurt um die Meisterschaften. „Wenn beide Vereine keine Mannschaften alleine stellen, sollte man den Weg der Gemeinschaft wählen. Damit bleibt der Sport in der Stadt für die Beteiligten erhalten“, meint Alexander Heydn, der Trainer der neuen B-Mannschaft. So können auch die Mädchen in einem großen Kader spielen und in der Liga mitmischen. Es gibt zwei Teams, in denen Mädchen aus beiden Ortsteilen spielen. „Es wurde eine wirklich gute Lösung gefunden, die uns viele Vorteile bietet. So haben wir immer genügend Spielerinnen für die Meisterschaftsspiele und durch unsere Spielgemeinschaft konnten wir außerdem einige neue Leute kennenlernen.“, so Amber Dilan Kamawal, Spielerin der B-Jugend.

Die Organisation und Durchführung des neuen Projekts hat erfolgreich funktioniert und beide Vereine agieren gut miteinander. So konnten auch Sponsoren für die neuen Trikotsätze und Trainingsbekleidung gefunden werden. Die Trainingsplätze und Spielstätten wurden gleichermaßen aufgeteilt. Die B-Mädels trainieren in Borghorst auf dem neuen Kunstrasenplatz, während die D-Spielerinnen in Burgsteinfurt spielen. „Die Spielgemeinschaft beider Ortsteile verbindet Steinfurt als Gesamtes miteinander und wird nicht nur immer getrennt gesehen. Man ist eine Mannschaft aus einer Stadt. Das läuft super, es gibt keine Konkurrenz zwischen beiden Ortsteilen. Man ist ein Team“, betont Alexander Heydn. Positiv für die B-Juniorinnen kommt noch hinzu, dass sich die Kreise Steinfurt und Tecklenburg bei den Meisterschaftsspielen zusammengeschlossen haben und somit mehr Spiele ermöglicht worden sind.

