Unangenehm als Verkehrssünder aufgefallen ist ein Biker aus Burgsteinfurt bei einer Motorrad-Schwerpunktkontrolle der Polizei im Kreis Coesfeld am vergangenen Sonntag: Die Ordnungshüter blitzten den Mann mit einer Geschwindigkeit von 144 Stundenkilometern. Dies nicht auf freier Landstraße, sondern in einer Tempo-50-Zone. Abzüglich Toleranz war der Biker 89 Stundenkilometer zu schnell – und damit negativer Spitzenreiter der Kontrolle. Die Konsequenz: Dem Burgsteinfurter drohen jetzt drei Monate Fahrverbot, 600 Euro Geldbuße und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Damit nicht genug: Das Ordnungsamt erwägt, überprüfen zu lassen, ob der Mann geeignet ist, als Fahrer am Straßenverkehr überhaupt noch teilzunehmen.

Bei der Kontrolle bei Nottuln ahndete die Polizei binnen sechs Stunden 335 Geschwindigkeitsverstöße, darunter 99 von Motorradfahrern.