Finissage für „Reflexion“

Borghorst -

Für die Galerie „Reflexion“ an der Münsterstraße ist es die Finissage: Nach etwas mehr als einem Jahr sucht Künstlerin Rahaf Eid in einer größeren Stadt eine neue Bleibe. Für die letzte Bilder-Schau an der Hausnummer 6 hat die Syrerin aber noch einmal richtige „aufgefahren“, wie der Westfale gerne sagt. Mit dem Kollegen Talal al Aswad aus Hama in Syrien stellt ein international anerkannter Maler und Bildhauer in Borghorst aus.