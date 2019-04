Burgsteinfurt -

Einen erheblichen Sachschaden haben unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Freitag an einem Parfümerie-Geschäft an der Steinstraße angerichtet. Ein Zeuge konnte nach Angaben der Polizei berichten, dass zwei Männer, etwa Mitte 20 Jahre alt, vom Tatort geflüchtet waren.