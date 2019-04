Ist bei der Anzahl der Zuschauerplätze vielleicht noch Luft nach oben, das Programm selbst hat eine Bandbreite, die es mit jeder anderen Band aufnehmen kann. Locker. Die reicht nämlich von Stücken der Pop-Titanen von „Aha“ bis zum Westfalengruß. . .

Das Orchester hat sich auf diesen besonderen Tag natürlich intensiv vorbereitet. Guido Twilfer: „Wir haben ein Probenwochenende in Bielefeld durchgeführt, bei dem wir unter anderem die Evergreens von James Last und Udo Jürgens einstudiert haben.“ Das Besondere an dem samstäglichen Konzert wird die After-Show-Party sein, für die das komplette OT-Heim angemietet wurde. Bevor gefeiert wird, geben alle Gruppen des Orchesters aber erst einmal ihre musikalische Visitenkarte ab. Auf der stehen für die Nachwuchsband, in der die Acht- bis Zwölfjährigen spielen, zwei zünftige Märsche.

Im Hauptprogramm dann das komplette Programm, das Blasmusik bieten kann: Polka, Pop und Schlager. Die Leitung liegt bei Dirigent Reinhard Kreimer, die Moderation des Abends übernimmt Wolfgang Wessling.

Restkarten gibt es zum Preis von fünf Euro bei Brian Wehmöller, Telefon 0 25 52 / 97 88 27. Ach ja, und optisch wird der Abend auch etwas Besonderes: Nach 30 Jahren hat das Orchester neue Uniformen bekommen, die beim Konzert am kommenden Samstag erstmalig öffentlich ausgeführt werden.