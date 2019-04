„Das ist besser als erwartet“, sagt der Klimaschutzmanager deshalb – wobei er gleichzeitig auch selbstkritisch darauf hinweist, dass bei der Schulnote 3,5 durchaus noch reichlich Luft nach oben ist.

Hauptgrund für die gute Bewertung der 102 Teilnehmer aus Steinfurt, die an der Umfrage des ADFC teilnahmen (30 wären mindestens nötig gewesen) ist das gut ausgebaute Radwegenetz, auf dem die Ortsmitte und andere wichtige Ziele zügig und direkt auf zwei Rädern erreicht werden können und das mit einer guten „2“ benotet wurde.

Eher schlechtere Noten gibt es für die Möglichkeit, Räder im Öffentlichen Personennahverkehr mitzunehmen (4,3), für die Koexistenz mit Autofahrern (4,2) und die vielen Fahrraddiebstähle (4,0). Auch die Stadtverwaltung bekommt in der Umfrage Hinweise, wo Handlungsbedarf besteht: Fast die Hälfte der Teilnehmer findet, dass die Stadt es zu großzügig dulde, wenn Autos auf Radwegen parken (4,3). Darüber hinaus seien die Ampelschaltungen nicht gut auf Radfahrer abgestimmt (4,1) und viele haben den Eindruck, dass in jüngster Zeit kaum etwas für den Radverkehr getan worden sei. Trotzdem ist mehr als die Hälfte der Teilnehmer der Ansicht, dass Radfahren in Steinfurt Spaß macht.

Im Vergleich zum Notendurchschnitt von Städten ähnlicher Größenordnung (20 000 bis 50 000 Einwohner) erhielten neben diesem Aspekt auch die Möglichkeit, zügig zu fahren, die Abstellanlagen und die Führung an Baustellen in Steinfurt bessere Bewertungen. Obwohl die Gesamtnote in der Schule nur zwischen befriedigend und ausreichend schwankt, reicht es für einen Rang im oberen Tabellenbereich – was für insgesamt problematische Verhältnisse für Radfahrer in ganz Deutschland spricht. Spitzenreiter im Kreis Steinfurt ist mit einer glatten 2,0 übrigens Wettringen, am schlechtesten wurde Ibbenbüren bewertet (3,7).