Die „Beverhofmusik“, das ist die seit Jahren beliebte und erfolgreiche Musikmatinee kombiniert mit einem ansprechenden Büfett im Beverhof in Ostbevern. In diesem Jahr wird erneut zur Spargelzeit, am Sonntag, 19. Mai, zum Büfett ab 11 Uhr ein ganz besonderer Musikgenuss geboten.

Ein kompletter 30-köpfiger Chor, „Da Capo“ aus Nottuln-Darup, wird Popsongs von Phil Collins bis zum Grafen von „Unheilig“, von Grönemeyer bis zu Udo Lindenberg präsentieren. Natürlich werden auch Lieder von Andreas Bourani und „Silbermond“ dabei sein. „Unser Programm spiegelt in den Songs das Leben in seiner ganzen Bandbreite wieder“, betont Chorleiterin Ruth Laubrock. „Wir singen Lieder vom und über das Leben – ,Lebenslieder‘ halt.“ Der Chor aus Darup besteht seit rund 25 Jahren. Er begleitet in der Kirche seines Heimatortes Messen und gibt daneben regelmäßig erfolgreich Konzerte in Darup und den Nachbarorten.

Natürlich wird bei der Büfettmatinee auch das königliche Gemüse eine besondere Rolle spielen. „Diesmal werden Variationen der Spargelzubereitung eine besondere Rolle spielen“, verspricht Chefkoch Thomas Nuyken. Und Willy Ludwig vom mitveranstaltenden Verein „OK.OstbevernKultur“ freut sich auf die Kombination, “Leckerer Spargel und schöne Lieder, das alles in der stilvollen Atmosphäre des Beverhofes wird sicher ein besonderes Genusserlebnis.“ Wenn das Wetter mitspielt, kann die Matinee sogar im stimmungsvollen Garten stattfinden. Die Büfettmatinee beginnt am Sonntag, 19. Mai, um 11 Uhr. Konzert und Büfett kosten 24,50 Euro. Vorbestellungen sind im Beverhof und unter ✆ 51 62 möglich.