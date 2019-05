Ungewöhnliche Objekte

Kunstverein: Ausstellung „Textil plus Beifang“ eröffnet

Burgsteinfurt -

Vielfältige und ungewöhnliche Werke können die Besucher der Ausstellung „Textil plus Beifang“ an den Wochenenden bis zum 2. Juni in Burgsteinfurt sehen. Im Huck-Beifang-Haus stellen sieben Künstlerinnen ihre zum Teil eigenwilligen und beeindruckenden Arbeiten aus. Jetzt war Vernissage.