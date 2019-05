Matthias M. Ester ist von der in Borghorst geleisteten Erinnerungsarbeit begeistert. „Das ist sehr beeindruckend, was die Initiative auf die Beine stellt. Es kommen immer wieder neue Bausteine hinzu“, lobt der münsterische Historiker. Ester ist Experte. Er kennt die Orte im Münsterland, an denen jüdischen Lebens gedacht wird, sehr genau.