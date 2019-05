Bayerischer Sachverstand für Hollicher Mühle

Burgsteinfurt -

Josef Pfeffer lacht. „Ja, wir machen eure schöne Mühle gerade ganz grün.“ In seinem unüberhörbar bayerischen Akzent fügt er aber gleich beruhigend hinzu: „Aber nicht für lange.“ Grün ist nur die Folie, auf die in den nächsten Wochen erst eine Unterkonstruktion aus Latten und dann Holzschindeln in drei Schichten aufgenagelt werden. Bis die Hollicher Mühle ihr neues Kleid oben auf dem Hügel stolz präsentieren kann, müssen Pfeffer und Kollege Daniel Ehrenthaler aber noch kräftig Gas geben. Sie sind am Dienstagabend aus dem Bayerischen Wald – ihr Betrieb steht im Ort Zwiesel – in Burgsteinfurt angereist und sind am Mittwoch gleich aufs Gerüst gestiegen.