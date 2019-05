Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten können und Ihr Glück mit den Lesern dieser Zeitung und anderen Tierfreunden teilen möchten, sind Sie bei unserer Fotoaktion goldrichtig.

Die Unternehmensgruppe Aschendorff veröffentlicht am 12. Juni eine Beilage rund ums Haustier unter dem Titel „Tierisch gut!“. Unsere Redakteure haben sich dafür unter anderem mit einem Hühnerzüchter unterhalten, Tipps zu Urlaubsreisen mit Tieren gesammelt, wissen jetzt alles über Erste Hilfe am kleinen Liebling und haben sogar Westernreiten ausprobiert.

Und auch Sie, liebe Leser, können Teil der Geschichten, Anekdoten und Informationen rund um Hund, Katze und Maus werden. Senden Sie uns bis zum 5. Juni 2019 (Einsendeschluss) unter dem Motto „Freunde fürs Leben“ ein Foto (Auflösung 300 dpi) von Ihrem Liebling per Mail an die Adresse tierisch-gut@aschendorff-medien.de. (Alle Einsender erklären sich mit der Veröffentlichung der Fotos einverstanden.) Erklären Sie bitte auch kurz, was Ihnen Ihr Tier bedeutet und warum Sie gerade das eingesandte Foto ausgesucht haben.

Die schönsten, lustigsten, beeindruckendsten und anrührendsten Fotos von Mensch und Tier im Münsterland finden im Juni Platz in der „Tierisch gut!“. Wir freuen uns auf Ihre Bilder.