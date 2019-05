Bauplätze generieren Sanierungsgeld

Burgsteinfurt -

In den Gesichtern der Verwaltungsspitze spiegelte sich Zufriedenheit wider, dem Ausschussvorsitzenden Johannes Wczasek (SPD), der sich zuvor mehrfach für den Beschluss stark gemacht hatte, huschte gar ein Lächeln übers Gesicht und von den Vertretern des Arnoldinums im Zuschauerraum gab es offenen Applaus: Einstimmig hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend die Verwaltung damit beauftragt, die hinter der Sporthalle des Gymnasiums befindliche Freifläche zu Wohnbauland weiterzuentwickeln. Der Erlös aus dem Verkauf der 21 Grundstücke soll vollständig in die Sanierung der Sportanlagen des Gymnasiums fließen.