Im Osten Europas, wo der Erste Weltkrieg und die russische Revolution enorme gesellschaftliche Umwälzungen nach sich zogen, war der Glaube, mit Bildender Kunst ein neues Weltbild mitgestalten zu können, besonders groß, scheibt das Museum in seiner Ankündigung. Mit Werken von Konstruktivisten wie Alexander Rodtschenko und El Lissitzky zeigt die Ausstellung die ungeheure Experimentierfreude der Künstler in Russland. Sie brachen mit dem Alten und suchten nach formalen Gesetzmäßigkeiten für eine Kunst, die nicht länger allein für Paläste und Museen taugen sollte. Statt dessen stellten sich die Künstler mit ihren Entwürfen für Plakate, Bühnenbilder, öffentliche Räume und Alltagsgegenstände in den Dienst der Revolution, um dem neuen Staat ein Gesicht zu geben.

Besonders die Buchgestaltung und die Typographie wurden zum Erkennungsmerkmal der Avantgardisten. Mit neuen Techniken wie etwa der Fotomontage und einem ganz unhierarchischen Umgang mit Schrift und Bild schufen sie eine Ästhetik, die bis heute das Bild moderner Werbung prägt. Kunstzeitschriften aus Prag, Warschau und Bukarest demonstrieren in der Ausstellung, wie eng die Vernetzung zwischen den verschiedenen Künstlergruppen der osteuropäischen Avantgarde war. Auch das Bauhaus zählte in diesem Netzwerk zu einem wichtigen Umschlagplatz für neue Ideen und Ausdrucksformen, heißt es in der Mitteilung.