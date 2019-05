Ein Hauch von „Supertalent“

Talentshow in der Realschule am Buchenberg

Borghorst -

In jedem Schuljahr wird in der Realschule am Buchenberg ein musikalisches Projekt von einer Jahrgangsstufe durchgeführt. Im aktuellen Schuljahr hatte die Klasse 8b die Aufgabe, eine Talentshow mit allem Drum und Dran auf die Beine zu stellen.