Sofa zu vermieten

WN: Wie bist du dazu gekommen, ein Mitglied im Couchsurfing-Netzwerk zu werden?

Carina: Meine Mitbewohner in Suriname waren beim Couchsurfing und haben mir davon erzählt. Gemeinsam haben wir viele Gäste aufgenommen. Wir haben sehr viele interessante Leute aus verschiedenen Ländern kennen gelernt. Sogar Leute, die auf Weltreise waren. Es hat mich inspiriert und ich war begeistert. Deswegen wollte ich diese Erfahrung auch selber mal machen.

WN: In welchen Ländern bist du schon damit gewesen?

Carina: Ich habe in Suriname begonnen, Couchsurfer aufzunehmen. Zurück in Deutschland, habe ich weiter Gäste aufgenommen. Danach habe ich an diversen Orten wie Prag, Paris, Barcelona, Budapest, Brügge, in verschiedenen Städten in den USA (u.a. New York), den Niederlanden und in Deutschland gesurft.

WN: Worin liegen deiner Meinung nach die Vorteile des Couchsurfings? Würdest du es einem Hotel oder anderen Unterkünften vorziehen?

Carina: Ich sehe Couchsurfing als eine Möglichkeit, Menschen zu begegnen, die selbst viel und gerne reisen und viele interessante Geschichten erzählen können. Außerdem kann man die Stadt oder das Land aus der Sicht eines Locals kennenlernen und bekommt hier und da nützliche Tipps und Hinweise. Als Alleinreisende habe ich es auch immer begrüßt, wenn mein Host, also der Gastgeber, mich begleitet. Natürlich nur, wenn er oder sie Zeit und Lust dazu haben. Das sind Gründe, weswegen ich Couchsurfing einem Hotel definitiv vorziehen würde. Ich habe allerdings auch schon während eines Aufenthalts den Host verlassen und ein Hostel aufgesucht, da ich mich bei meiner Gastgeberin absolut nicht wohl gefühlt habe. Nützliche Tipps, geringer Kostenaufwand hin oder her: die eigene Sicherheit geht immer vor!

WN: Nun gab es öfter schon Fälle, in denen Kriminelle die Plattform missbraucht haben. Kannst du es verstehen, dass manche Menschen Angst vor Couchsurfing haben oder hattest du vielleicht schon einmal selbst Angst um deine Sicherheit?

Carina: Wenn man von solchen Fällen hört, kann ich verstehen, dass man Angst bekommt. Es ist immer spannend, zu wem Fremdes zu gehen, vor allem wenn man alleine reist. Ich habe auch bereits Hosts vorzeitig verlassen, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe. Da habe ich mir lieber ein Zimmer im nächsten Hostel gesucht. Daraufhin schrieb mir meine Gastgeberin eine negative Referenz und das ist natürlich nicht so schön. Ich kann es nur noch einmal betonen: die eigene Sicherheit, das eigene Wohlbefinden sollten immer an erster Stelle stehen.

WN: Worauf sollte man deiner Meinung nach achten, wenn man nach einer Unterkunft beim Couchsurfing sucht? Kannst du als erfahrene Couchsurferin neuen Nutzern ein paar Tipps mit auf den Weg geben?

Carina: Es ist wirklich wichtig, dass man sich die Profile und Referenzen sorgfältig anschaut. Ein gut und liebevoll ausgefülltes Profil ist ein Zeichen, dass die Person hinter dem Profil genauso vom Couchsurfing begeistert ist und die Plattform nicht missbraucht. Auch Referenzen und Fotos können helfen, die Person hinter dem Profil einzuschätzen. Auf das eigene Bauchgefühl hören ist ganz, ganz wichtig! Ich würde nicht bei jemanden anfragen, der ein Profilfoto von seinem Oberkörper zeigt und sich King of Couchsurfing nennt. Das gilt natürlich auch für das eigene Profil. Je persönlicher ihr es gestaltet, desto eher kann der andere euch einschätzen. Schreibt auch persönliche Nachrichten an den Host. Schreibt die Person mit seinem Namen an und zeigt, dass ihr das Profil gelesen habt. Wenn ihr mit einem Freund oder einer Freundin reist, fühlt ihr euch vielleicht wohler und sicherer für den Anfang. Natürlich kann man auch erst mal zu Couchsurfing Meet-Ups gehen, Events ohne Übernachtung. Die finden fast in jeder Stadt statt. Dort kann man andere Leute, die ähnlich von Couchsurfing begeistert sind oder Reisende kennen lernen. Ich habe bei Meet-Ups gute Freundschaften geschlossen, die ich anschließend besucht habe.

