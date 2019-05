Digitale Angebote an analogem Ort

An diesem Samstag vor genau zwei Jahren hat Kaj-Jürgen Dönneweg die Leitung der Stadtbücherei von Monika Frieling übernommen – und in dieser Zeit aufbauend auf ihrer Grundlagenarbeit zusammen mit dem Mitarbeiterteam viel bewegt, um die altehrwürdige Institution ins digitale Zeitalter zu hieven. Der Wandel, in dem die Steinfurter Bibliothek derzeit steckt, ist gewaltig. „Mit der Ausleihe von Büchern oder DVDs allein können wir bei unseren Nutzern schon lange nicht mehr punkten“, sagt der 57-Jährige. Eine völlig neue Ausrichtung sei nötig.

Das Konzept, auf das der Bibliotheksleiter und seine Mitarbeiterinnen setzen: Die Bücherei zu einem öffentlichen Treffpunkt ausbauen und Angebote schaffen, die den Besucher digital ins analoge Stadtweinhaus locken. Klingt gut, aber was steckt dahinter?

„Wir setzen auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen“, betont Dönneweg. Die Grundlage der modernen digitalen Bücherei ist bereits geschaffen. Im vergangenen Jahr war das Stadtweinhaus an das schnelle Internet angebunden worden. Nicht via Glasfaser, das hätte den Belangen des Denkmalschutzes entgegen gestanden. Die Lösung lautete Funk. „Wir werden von der Realschule aus mit schnellem Internet versorgt, eine entsprechende Antenne ist auf dem Dach installiert“, berichtet Dönneweg. Voraussetzung dafür, dass aktuell in jeder der vier Etagen des schmucken Holzständerbaus freies WLAN und Internet-Arbeitsplätze eingerichtet sind. Mit dieser Ausstattung punktet die Bibliothek sogar bei Studierenden der FH – obwohl diese hervorragende Selbstlernbereiche auf dem Campus Steinfurt haben. „Vielleicht liegt es daran, dass es dort nicht diesen schönen Blick auf den historischen Markt gibt, den wir hier bieten können“, mutmaßt der Bibliothekschef.

Auch in der Ausleihe spielt das Internet eine immer größere Rolle. Stolz ruft Dönneweg das neue Katalogprogramm auf. Noch ist es nur intern für die Mitarbeiter der Bibliothek verfügbar, aber noch im Juni wird es öffentlich nutzbar sein, kündigt er an. Von den Recherchemöglichkeiten bis hin zu eingebundenen Veranstaltungshinweisen – „das wird ein Quantensprung, quasi wie eine Umstellung von Schwarz-weiß auf Farbe“, schwärmt der Diplom-Bibliothekar von den neuen Möglichkeiten.

Stichwort Service: Künftig will die Bücherei ihre Nutzer auch per Mail an Rückgabefristen erinnern und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Bücher oder DVDs auch außerhalb der Öffnungszeiten mit Hilfe einer Box-Lösung zurückzugeben. Zugleich kann es sich Dönneweg gut vorstellen, diese zu erweitern und beispielsweise einen langen Dienstleistungsabend einzuführen. Auch eine Sonntagsöffnung stehe auf der Agenda.

Im Zuge der Treffpunkt-Strategie ist es Dönneweg sehr wichtig, dass die Bibliothek sich für alle Altersgruppen und soziale Schichten öffnet. Der Fokus liegt dabei auf der jüngeren Generation. So soll es verstärkt Sprachbildungsangebote für Unter-Sechs-Jährige geben. Zusätzlich zu den bewährten Vorleseangeboten sollen wieder Workshops wie die im vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführte Schreib- und Filmwerkstatt mit Klaus Uhlenbrock oder die Poetry-Slam-Werkstatt geben. Geplant seien vom Förderverein unter anderem Werkangebote, in denen Kinder und Jugendliche unter Anleitung von FH-Studenten experimentieren können.

Klassische Nutzer wird es freuen: Elementarer Bestandteil der Erneuerungsstrategie ist es, die Bibliothek verstärkt zu einem Veranstaltungsort zu entwickeln. Dafür ist die Büchereileitung Kooperationen eingegangen – mit dem Kulturforum beispielsweise, ebenso mit der Kreissparkasse oder dem Kino Steinfurt. Auch räumlich bieten sich so Alternativen, falls der Platz im Stadtweinhaus nicht ausreicht, weiß Dönneweg.

Noch nimmt die Buchauslage im Stadtweinhaus rund zwei Drittel des zur Verfügung stehenden Raums ein, berichtet Dönneweg. Aber die Bedeutung als Leitmedium sei gesunken. Darauf reagiere die Bücherei, die sich mitten im Transformationsprozess hin zu einem umfassenden Ort des Wissenserwerbs und kultureller Veranstaltungen befindet. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt der Bibliotheksleiter und freut sich schon auf das kommende Jahr. Dann feiert die Einrichtung im Stadtweinhaus ihr 30-jähriges Bestehen. Mit tollen Aktionen, verspricht Dönneweg. Unter anderem sind unter dem Motto „Steinfurt liest!“ Lesungen an öffentlichen Orten geplant.