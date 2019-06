Neue Tour, neues Album, alte Ärzte

Jetzt ist es also offiziell. Nachdem ihre letzte Single „Rückkehr“ schon angedeutet hat, dass „die Ärzte“ doch mehr wollen als nur den einen großen Auftritt bei Rock am Ring, äußerte sich die Band nun zu ihren Zukunftsplänen. Die Gruppe hat sich in einer kleinen Tour durch Europa schon für den großen Gig dieses Wochenende warm gespielt und am Ende dieser Konzertreihe in Brüssel verkündet, dass es wohl eine neue CD und Tournee eines Berliner Trios geben werde.