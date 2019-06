Die NRW-Landräte, darunter auch der Steinfurter Verwaltungschef Dr. Klaus Effing, haben sich am zweiten Tag ihrer Konferenz in Berlin mit Dr. Angela Merkel über kommunalrelevante Themen ausgetauscht. Der Präsident des Landkreistags NRW, Landrat Thomas Hendele (Kreis Mettmann), bedankte sich bei der Kanzlerin für das konstruktive Treffen, bei dem die NRW-Landräte Gelegenheit hatten, ihre spezifischen Themen mit der Regierungschefin zu erörtern. Im Mittelpunkt des Austausches standen Infrastrukturfragen zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse im kreisangehörigen Raum. Auch die Energiewende stand auf der Agenda. Darüber hinaus haben die NRW-Landräte mit der Bundeskanzlerin über die Fortführung der Bundesbeteiligung an flüchtlings-, migrations- und integrationsbedingten Kosten und die Abläufe insbesondere bei Rückführungen abgelehnter Asylbewerber gesprochen. Weitere Themen waren Digitalisierung sowie kommunale Altschulden.